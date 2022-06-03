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РФС принял апелляцию липецкого «Металлурга», клуб сможет сыграть в ФНЛ

РФС принял апелляцию липецкого «Металлурга», клуб сможет сыграть в ФНЛ
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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял апелляцию липецкого «Металлурга» и выдал команде лицензию РФС-2, позволяющую сыграть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба липецкого клуба в телеграм-канале.

«Лицензия РФС-2 получена. Только что завершилось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором рассматривался вопрос о получении нашим клубом лицензии, позволяющей принять участие в первенстве ФНЛ в следующем сезоне. «Металлург» получил лицензию РФС-2 и получает шанс остаться во втором по силе дивизионе страны», — сказано в заявлении команды.

Напомним, 23 мая РФС отказал «Металлургу» и ещё пяти командам в выдаче лицензий РФС I или II. Отказ в выдаче лицензий был обусловлен невыполнением клубами обязательных критериев.

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