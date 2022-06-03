Тренер «Ниццы» Галтье близок к назначению в «ПСЖ»

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье близок к назначению на пост главного тренера «ПСЖ». Об этом сообщает Le Parisien.



По информации источника, назначение Зинедина Зидана на тренерский мостик парижан не состоится, несмотря на взаимный интерес. Сообщается, что роль преемника Маурисио Почеттино с высокой вероятностью достанется Кристофу Галтье, ныне работающему в «Ницце».

Контракт Кристофа Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года. Луис Кампос и Кристоф Галтье работали вместе во французском «Лилле». Кампос сумел собрать состав той команды, а Галтье в итоге привёл «Лилль» к чемпионскому титулу.



Ранее сообщалось, что руководство «Ниццы» также задумалось о смене главного тренера и может вернуть на этот пост швейцарского специалиста Люсьена Фавра. Он возглавлял французский клуб с 2016 по 2018 год, перед тем как стать главным тренером дортмундской «Боруссии».