«Наши сердца разбиты вместе с вашим». Футбольный клуб «Анжи» обратился к болельщикам

Расформированный футбольный клуб «Анжи» обратился к болельщикам.
«Без вас не было бы красивых игр, больших побед, истории, которую мы создавали вместе. Каждый из вас внёс свой вклад в развитие любимого клуба. Вместе мы писали историю «Анжи». Вместе нам предстоит пережить тяжелейшую утрату. Сердце каждого сотрудника «Анжи» разбито вместе с вашим. Все наши мысли сегодня лишь о судьбе родного клуба.
Жёлто-зелёные, только благодаря вашей потрясающей поддержке нам удавалось достойно представлять честь и имя команды, герб и республику даже в самые тяжёлые времена. Мы говорим спасибо каждому из вас. Низкий вам поклон. Помните, пока имя «Анжи» остаётся в сердцах болельщиков — «Анжи» будет жить.
Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернётся. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять ещё ярче!» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале клуба.
- 4 июня 2022
-
00:00
- 3 июня 2022
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:36
-
23:13
-
23:11
-
23:03
-
22:59
-
22:46
-
22:39
-
22:29
-
22:24
-
22:10
-
22:08
-
21:58
-
21:44
-
21:44
-
21:40
-
21:32
-
21:22
-
21:13
-
21:03
-
20:59
-
20:36
-
20:27
-
20:18
-
20:13
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:34
-
19:20
-
19:10
-
19:00