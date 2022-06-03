«Наши сердца разбиты вместе с вашим». Футбольный клуб «Анжи» обратился к болельщикам

Расформированный футбольный клуб «Анжи» обратился к болельщикам.

«Без вас не было бы красивых игр, больших побед, истории, которую мы создавали вместе. Каждый из вас внёс свой вклад в развитие любимого клуба. Вместе мы писали историю «Анжи». Вместе нам предстоит пережить тяжелейшую утрату. Сердце каждого сотрудника «Анжи» разбито вместе с вашим. Все наши мысли сегодня лишь о судьбе родного клуба.



Жёлто-зелёные, только благодаря вашей потрясающей поддержке нам удавалось достойно представлять честь и имя команды, герб и республику даже в самые тяжёлые времена. Мы говорим спасибо каждому из вас. Низкий вам поклон. Помните, пока имя «Анжи» остаётся в сердцах болельщиков — «Анжи» будет жить.



Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернётся. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять ещё ярче!» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале клуба.