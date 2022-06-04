Адвокат Бензема объяснил, почему Карим согласился с условным сроком по делу Вальбуэна

Адвокат нападающего «Реала» и сборной Франции Карима Бензема высказался о решении футболиста согласиться с условным сроком по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна.

«Мой клиент устал от этой процедуры. Этот отказ подтверждает решение о признании вины. Это юридическая сторона. Однако, Карим Бензема всегда будет заявлять о своей невиновности в этом случае, и он никогда не хотел участвовать в деле по шантажу Матьё Вальбуэна», — приводит слова адвоката L'Equipe.

Напомним, Бензема обвинялся в шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнёра по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали ролик. Из-за скандала оба игрока были отстранены от национальной команды на Евро-2016.