Бензема согласился на условный срок по делу о шантаже Вальбуэна интимным видео
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема согласился на решение суда по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна, сообщает L'Equipe.
Ранее Вальбуэна был приговорён к году лишения свободы условно и штрафу в размере € 75 тыс.
Бензема обвинялся в шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнёра по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали ролик. Из-за скандала оба игрока были отстранены от национальной команды на Евро-2016.
Бензема вернулся в сборную Франции в 2021 году и принял участие на чемпионате Европы по футболу.
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