Франция потерпела поражение от Дании впервые с 2002 года

Вчера, 3 июня, состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы А1 между Францией и Данией. Команды играли на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:1 в пользу гостей.

Примечательно, что сборная Франции потерпела поражение от Дании впервые с группового этапа чемпионата мира – 2002. Тогда французы заняли последнее место в группе, а датчане стали первыми. После этого команды провели между собой ещё четыре встречи – в трёх из них победа оставалась за Францией, а один матч завершился вничью.

Победный мяч Корнелиуса в ворота Франции.

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За всю историю противостояний этих национальных команд на счету Франции восемь побед, две ничьи и пять поражений.