Футболист сборной Уэльса конца XX века Барри Хоун высказался о предстоящем матче футбольной сборной его страны с Украиной.

«Это не конкурс песни «Евровидение». Места на чемпионате мира не определяются всенародным голосованием. Если бы я играл, моё мышление было бы простым: я хотел бы победить их.

Все наступают на яичную скорлупу, но это спорт. Я пожимал соперникам руки, желал им всего наилучшего, а затем играл в настоящий футбол, без пощады. Я не был удивлён, что они обыграли Шотландию, потому что у них есть несколько очень хороших игроков, но право на участие в чемпионате мира должно быть получено на поле, а не на чувствах или симпатиях.

Убеждён, что мы поступим правильно, и на этот раз я совершенно уверен в результате», — приводит слова Хоуна Mirror.

Напомним, в решающей встрече за право попадания на чемпионат мира Украина сойдётся со сборной Уэльса, которая в марте в полуфинале оказалась сильнее Австрии. Матч состоится 5 июня, стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 мск.