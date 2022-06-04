Экс-игрок сборной Уэльса — об игре с Украиной: это не Евровидение

Футболист сборной Уэльса конца XX века Барри Хоун высказался о предстоящем матче футбольной сборной его страны с Украиной.
«Это не конкурс песни «Евровидение». Места на чемпионате мира не определяются всенародным голосованием. Если бы я играл, моё мышление было бы простым: я хотел бы победить их.
Все наступают на яичную скорлупу, но это спорт. Я пожимал соперникам руки, желал им всего наилучшего, а затем играл в настоящий футбол, без пощады. Я не был удивлён, что они обыграли Шотландию, потому что у них есть несколько очень хороших игроков, но право на участие в чемпионате мира должно быть получено на поле, а не на чувствах или симпатиях.
Убеждён, что мы поступим правильно, и на этот раз я совершенно уверен в результате», — приводит слова Хоуна Mirror.
Напомним, в решающей встрече за право попадания на чемпионат мира Украина сойдётся со сборной Уэльса, которая в марте в полуфинале оказалась сильнее Австрии. Матч состоится 5 июня, стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 мск.
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