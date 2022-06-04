Сандро Шварц объяснил, почему решил возглавить «Герту»

Бывший тренер московского «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему выбрал для продолжения тренерской карьеры именно берлинскую «Герту».

«Это большой клуб. Теперь мы должны усердно работать, чтобы изменить настрой команды. Все проблемы и трудности прошлого сезона пришло время решить вместе. Я – человек, который хочет установить чёткий вектор развития вместе с руководством. Это стремление помочь клубу с чётким представлением о нашей игре чрезвычайно нравится мне и моему штабу, независимо от того, в каком дивизионе мы выступаем.

Слишком рано ставить цель в «Герте» с точки зрения результатов, потому что мы всё ещё находимся в процессе формирования состава», — приводит слова Шварца rbb24.

Напомним, Сандро Шварц покинул «Динамо» после финального матча Кубка России и возглавил немецкую «Герту».