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Сандро Шварц объяснил, почему решил возглавить «Герту»

Сандро Шварц объяснил, почему решил возглавить «Герту»
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Бывший тренер московского «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему выбрал для продолжения тренерской карьеры именно берлинскую «Герту».

«Это большой клуб. Теперь мы должны усердно работать, чтобы изменить настрой команды. Все проблемы и трудности прошлого сезона пришло время решить вместе. Я – человек, который хочет установить чёткий вектор развития вместе с руководством. Это стремление помочь клубу с чётким представлением о нашей игре чрезвычайно нравится мне и моему штабу, независимо от того, в каком дивизионе мы выступаем.

Слишком рано ставить цель в «Герте» с точки зрения результатов, потому что мы всё ещё находимся в процессе формирования состава», — приводит слова Шварца rbb24.

Напомним, Сандро Шварц покинул «Динамо» после финального матча Кубка России и возглавил немецкую «Герту».

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