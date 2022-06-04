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Саутгейт — о расизме венгерских фанатов: это недопустимо. В Англии такая же ситуация

Саутгейт — о расизме венгерских фанатов: это недопустимо. В Англии такая же ситуация
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Венгрией подчеркнул недопустимость расизма.

Напомним, из-за поведения венгерских болельщиков национальную команду обязали проводить матчи без зрителей. Но, согласно регламенту УЕФА, встречу с Англией смогут посетить дети в сопровождении взрослых.

«Надеюсь, молодые люди на стадионе поймут, из-за чего это произошло. Если всё будет хорошо, молодые люди получат удовольствие от игры и усвоят важный урок. Мы ясно дали понять, как относимся к инклюзивности, что думаем о расизме. Посыл таков – то, что произошло здесь в прошлый раз, недопустимо. Возможно, это послужит уроком для следующего поколения. В нашей стране такая же ситуация», — приводит слова Саутгейта BBC.

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