Леонид Федун: «Спартак» — лучшие в России по организации. Хотя нас любят хаять

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что московская команда – лучшая в России по организации.

«Хотел бы сказать спасибо всему тому персоналу, который работает вместе с нашей командой. Очень горжусь той командой, которая сделана. Мы действительно лучшие в России по организации. Хотя знаю, что нас любят хаять. Поверьте мне, такой организации нет ни в одном клубе», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В завершившемся сезоне-2021/2022 «Спартак» финишировал на 10-й строчке турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок России.

Ранее Федун заявил, что на главного тренера команды Паоло Ваноли и спортивного директора Луку Каттани оказывалось давление со стороны посольства Италии.