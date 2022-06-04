Федун заявил, что на Ваноли и Каттани оказывалось давление со стороны посольства Италии

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что на главного тренера команды Паоло Ваноли и спортивного директора Луку Каттани оказывалось давление со стороны посольства Италии.
«Я бы хотел поздравить нашу команду. К сожалению, тут (на мероприятии. — Прим. «Чемпионата») нет наших футболистов. Всем им большое спасибо.
Большое спасибо Ваноли! Он пришёл в тяжёлое время: тогда было очень непростое состояние команды. Тем не менее мы на 100-летие завоевали долгожданный титул.
Здесь присутствует Лука Каттани — и ему огромное спасибо за работу, которую он провёл. Человек не побоялся променять тёплое и очень хорошее, удобное место в Париже — в мировом клубе «ПСЖ» — на гигантский челлендж в России и в «Спартаке». Большое спасибо Ваноли и Каттани. Несмотря на давление из посольства и министерства Италии, ребята все остались здесь и продолжают работать с нами. За это им огромное спасибо», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 4 июня 2022
-
19:54
-
19:47
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:27
-
19:23
-
19:19
-
19:11
-
19:05
-
19:01
-
18:48
-
18:30
-
18:26
-
18:20
-
18:09
-
18:02
-
17:52
-
17:43
-
17:36
-
17:27
-
17:24
-
17:17
-
17:17
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:41
-
16:28
-
16:27
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:38