Федун заявил, что на Ваноли и Каттани оказывалось давление со стороны посольства Италии

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что на главного тренера команды Паоло Ваноли и спортивного директора Луку Каттани оказывалось давление со стороны посольства Италии.

«Я бы хотел поздравить нашу команду. К сожалению, тут (на мероприятии. — Прим. «Чемпионата») нет наших футболистов. Всем им большое спасибо.



Большое спасибо Ваноли! Он пришёл в тяжёлое время: тогда было очень непростое состояние команды. Тем не менее мы на 100-летие завоевали долгожданный титул.



Здесь присутствует Лука Каттани — и ему огромное спасибо за работу, которую он провёл. Человек не побоялся променять тёплое и очень хорошее, удобное место в Париже — в мировом клубе «ПСЖ» — на гигантский челлендж в России и в «Спартаке». Большое спасибо Ваноли и Каттани. Несмотря на давление из посольства и министерства Италии, ребята все остались здесь и продолжают работать с нами. За это им огромное спасибо», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.