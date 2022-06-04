Федун рассказал, что Зарема получила диплом MBA факультета футбола университета Барселоны
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Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что его жена Зарема Салихова получила диплом MBA факультета футбола университета Барселоны.
«Хотел бы сказать спасибо моей супруге (Салиховой. — Прим. «Чемпионата»), которая здесь присутствует. Она очень поддерживала меня всё это время, которое мы вместе работаем. Было достаточно тяжело, но она всегда поддерживала. Хочу поздравить и её. Не знаю, кто-то в России получал диплом MBA факультета футбола университета Барселоны? Она вот только получила его! Так что давайте её тоже поздравим!» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В завершившемся сезоне-2021/2022 «Спартак» финишировал на 10-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок России.
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