Федун рассказал, что Зарема получила диплом MBA факультета футбола университета Барселоны

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что его жена Зарема Салихова получила диплом MBA факультета футбола университета Барселоны.

«Хотел бы сказать спасибо моей супруге (Салиховой. — Прим. «Чемпионата»), которая здесь присутствует. Она очень поддерживала меня всё это время, которое мы вместе работаем. Было достаточно тяжело, но она всегда поддерживала. Хочу поздравить и её. Не знаю, кто-то в России получал диплом MBA факультета футбола университета Барселоны? Она вот только получила его! Так что давайте её тоже поздравим!» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В завершившемся сезоне-2021/2022 «Спартак» финишировал на 10-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок России.