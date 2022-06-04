«Арсенал» возобновит переговоры по переходу Жезуса после товарищеского матча Бразилии
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Лондонский «Арсенал» возобновит переговоры с «Манчестер Сити» о переходе нападающего Габриэла Жезуса после товарищеского матча между Бразилией и Японией, который состоится в понедельник, 6 июня. Об этом сообщает The Sun.
По сведениям источника, «канониры» возлагают большие надежды на переход 25-летнего бразильского футболиста. Жезус по-прежнему остаётся одной из главных трансферных целей лондонской команды на летнее окно. Ранее сообщалось, что Габриэла также хочет подписать «Тоттенхэм».
В прошедшем сезоне нападающий в 41 матче во всех турнирах забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение Жезуса с «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона.
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