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Тренер сборной Украины вызвал на матч с Уэльсом хавбека «Бордо»

Тренер сборной Украины вызвал на матч с Уэльсом хавбека «Бордо»
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал в расположение национальной команды полузащитника «Шахтёра» Данила Игнатенко, выступавшего на правах аренды за «Бордо». Об этом сообщает пресс-служба сборной Украины на официальном сайте.

Также 25-летний Игнатенко вместе с командой будет готовиться к встречам Лиги наций с Арменией и Ирландией.

«Бордо» арендовал полузащитника «Шахтёра» в зимнее трансферное окно с правом выкупа. В 11 матчах за французскую команду Игнатенко отдал три результативные передачи.

Напомним, Уэльс и Украина сыграют в финальном матче стыкового турнира за право выхода на чемпионат мира – 2022 в Катаре. Встреча состоится сегодня, 5 июня. Начало – в 19:00 мск. В полуфинале сборная Украины обыграла Шотландию.

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