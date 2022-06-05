Салах пообещал «Барселоне» бесплатно перейти в команду следующим летом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пообещал руководству «Барселоны» перейти в стан команды в статусе свободного агента следующим летом, сообщает Mirror.
По сведениям источника, фактор переговоров с «Барселоной» является основной причиной того, что нападающий медлит с подписанием нового контракта со своим клубом.
Ранее сообщалось, что за последние шесть месяцев между Салахом и «Ливерпулем» не было личных переговоров. В последний раз, когда обсуждался его новый контракт, существовал огромный разрыв между тем, чего хотел Салах, и тем, что клуб был готов ему предложить.
Нынешняя стоимость 29-летнего египтянина согласно Transfermarkt составляет € 100 млн. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
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