Киммих — о матче с Италией: были не очень довольны первым таймом, а в итоге он был лучшим

Защитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Италии (1:1).



«Мы остались не слишком довольны первым таймом, но, как оказалось, это был лучший наш тайм. Мы очень слабо выглядели после перерыва, ничего почти не создали и не смогли использовать свою тактику. Нам не удалось исключить ошибки, позволили им чересчур много владеть мячом и не слишком точно играли возле чужих ворот. Они применяли высокий прессинг, но нельзя сказать, что из-за этого мы не могли ничего создать. Мы могли спокойнее играть с мячом», — приводит слова Киммиха пресс-служба УЕФА.

В следующем туре группового этапа Лиги наций Германия сыграет со сборной Англии. Встреча состоится 7 июня.