Журова: намерение КПРФ популизм. Если фанаты не хотят Fan ID, могут работать с РФС над ним

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала намерение КПРФ отменить закон о внедрении паспорта болельщика (Fan ID).



«Намерение КПРФ — популизм чистой воды. Хочется перед своими избирателями быть хорошими. Надо понимать, что паспорт болельщика был принят совершенно для других целей, чтобы правительство имело возможность в любой момент его ввести. Дума под каждое международное соревнование принимала закон о паспорте болельщика. И это занимало достаточно много времени. Поэтому сейчас правительство наделено правом делать этот паспорт болельщика или нет. А так сейчас самого Fan ID, по сути, нет.



Паспорт болельщика в РФ не введён, и никакими законами обязать это сделать невозможно. Правительство может решить, надо или нет в зависимости от международных соревнований, уровня, от ситуации и так далее. Футбольные клубы устанавливают устройства для считывания паспорта болельщика? Правильно! Если у нас будут международные соревнования на том или ином объекте, оно же тоже должно быть.



Если болельщики не хотят вводить паспорт, они могут работать с РФС, правительством. Закон только наделяет правом. Поверьте, пока об этом говорить не стоит. Всё будет в каком-то тестовом режиме», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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