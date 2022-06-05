Защитник ростовского СКА близок к переходу в «Уфу»

Защитник ростовского СКА Александр Бесчаснюк близок к подписанию контракта с «Уфой». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«19-летний игрок также интересен красноярскому «Енисею», но с «Уфой» переговоры в более продвинутой стадии», — добавил источник «Чемпионата».



В нынешнем сезоне в ФНЛ-2 защитник провёл за ростовский СКА 27 матчей, забил четыре мяча и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее «Уфа» объявила о разрыве контрактов с главным тренером Алексеем Стукаловым и полузащитником Дмитрием Кабутовым. Также команду покинули защитники Неманья Милетич, Александр Сухов и Боян Йокич, полузащитники Филип Мрзляк и Олег Иванов, а также нападающий Вячеслав Кротов, у которых истёк контракт с клубом. Кроме них, из «Уфы» ушли нападающие Александр Саплинов и Дилан Ортис — сроки их аренды в команде подошли к концу.