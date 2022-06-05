В «Анжи» рассказали, сколько человек потеряет работу из-за закрытия клуба
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Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о потере рабочих мест в связи с закрытием клуба.
«Наша работа в «Анжи» закончена. 5 июня заканчиваются контракты. Всего у нас в клубе 45 человек с учётом футболистов и всех остальных. Все они потеряют работу.
На протяжении этих трёх лет каждый сотрудник клуба и я делали всё возможное, чтобы футболисты и штаб могли расти и прогрессировать. Я спустился из РПЛ в ФНЛ-2, не рос никуда сам, но отдавал все свои знания клубу и команде. Каждому игроку я предоставил возможность реализовать свой потенциал. Именно поэтому я ни о чём за эти три года не жалею», — сказал Агарагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Новость по теме«Анжи» объявил о потере клубом профессионального статуса
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