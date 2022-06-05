Терюшков: инициатива КПРФ по отмене Fan ID — шаг к популизму. Это не найдёт поддержки

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об инициативе депутатов КПРФ по отмене внедрения паспорта болельщика (Fan ID).
«Закон принят. Закон в первую очередь о безопасности. Если у депутатов КПРФ есть вопросы к безопасности на стадионах и они против этого закона, который обеспечивает безопасность зрителя, то, наверное, они хотят это чем-то мотивировать. Либо это шаг к популизму. Закон пять дней как заработал. В принципе, показал свои положительные стороны при проведении Кубка конфедераций, чемпионата мира и отдельных матчей чемпионата Европы. И в первую очередь он призван обеспечить безопасность на стадионах. Чем руководствуются депутаты от КПРФ, я не могу сказать. Думаю, что их инициатива не найдёт поддержки среди депутатского корпуса. Потому что ещё нет практики выдачи той самой персонализированной карты, а уже хотят отменить то, что ещё не начало действовать. Странный подход», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 5 июня 2022
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