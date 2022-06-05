Миладинович покинул «Нижний Новгород» и вернулся в «Сочи»

Центральный защитник Иван Миладинович покидает «Нижний Новгород» в связи с истечением арендного соглашения, сообщает пресс-служба клуба в своих социальных сетях.



«Мы благодарим Ивана за бойцовские качества, за работу, проделанную в составе «Нижнего Новгорода». Отдельно отметим, что Иван — по-настоящему командный человек, готовый поддержать и прийти на помощь каждому. Спасибо за всё. Всех благ тебе! Успехов в футболе!» — говорится в сообщении «Нижнего Новгорода».



«Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Команда Александра Кержакова избежала попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ в первом же сезоне после выхода в высший дивизион страны из ФНЛ.