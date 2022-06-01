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Кержаков: контракт с «Нижним» закончился 1 июня. Конкретных переговоров о продлении нет

Кержаков: контракт с «Нижним» закончился 1 июня. Конкретных переговоров о продлении нет
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал информацию о том, что с ним не продлили контракт.

«Нижний Новгород» не продлил со мной контракт, он перестал действовать с сегодняшнего дня — 1 июня. Веду ли с клубом переговоры? Ну, поверхностно что-то обсуждается, но никаких конкретных предложений от «Нижнего Новгорода» сейчас нет», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Команда Александра Кержакова избежала попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ в первом же сезоне после выхода в высший дивизион страны из ФНЛ.

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