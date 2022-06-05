Ришарлисон и Винисиус чуть не подрались на тренировке сборной Бразилии

Нападающие сборной Бразилии Ришарлисон и Винисиус Жуниор чуть не подрались на тренировке национальной команды, сообщает Daily Mail. По информации источника, футболисты успели сцепиться, поэтому их пришлось разнимать партнёрам. Одним из разнимающих стал форвард Неймар. Причины конфликта между игроками неизвестны.



В завершившемся сезоне АПЛ 25-летний бразильский нападающий Ришарлисон забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.



В завершившемся сезоне Ла Лиги на счету Винисиуса Жуниора 34 матча, в которых он забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.



Япония примет Бразилию на «Японском Национальном» в Токио завтра, 6 июня. Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 13:20 мск.

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