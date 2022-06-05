Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португалия разгромила Швейцарию в матче Лиги наций. Роналду оформил дубль

Португалия разгромила Швейцарию в матче Лиги наций. Роналду оформил дубль
Комментарии

Сегодня, 5 июня, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) в рамках 2-го тура Лиги наций сборная Португалии принимала соперника по Лиге А группе 2 – национальную команду Швейцарии. Хозяева одержали победу – 4:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 15-й минуте отличился полузащитник Вильям Карвалью. На 35-й минуте преимущество португальцев удвоил нападающий Криштиану Роналду, ему ассистировал Диогу Жота.

Через четыре минуты Роналду оформил дубль. На 68-й минуте взятием ворот отметился защитник Жоау Канселу, голевой пас отдал Бернарду Силва.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 2-й тур
05 июня 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
4 : 0
Швейцария
1:0 Карвалью – 15'   2:0 Роналду – 35'   3:0 Роналду – 39'   4:0 Канселу – 68'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022