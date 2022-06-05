Португалия разгромила Швейцарию в матче Лиги наций. Роналду оформил дубль
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Сегодня, 5 июня, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) в рамках 2-го тура Лиги наций сборная Португалии принимала соперника по Лиге А группе 2 – национальную команду Швейцарии. Хозяева одержали победу – 4:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 15-й минуте отличился полузащитник Вильям Карвалью. На 35-й минуте преимущество португальцев удвоил нападающий Криштиану Роналду, ему ассистировал Диогу Жота.
Через четыре минуты Роналду оформил дубль. На 68-й минуте взятием ворот отметился защитник Жоау Канселу, голевой пас отдал Бернарду Силва.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
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