Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

Вчера, 5 июня, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) в рамках 2-го тура Лиги наций сборная Португалии принимала соперника по Лиге А группе 2 – национальную команду Швейцарии. Хозяева одержали победу – 4:0. Нападающий хозяев Криштиану Роналду оформил дубль.

Таким образом, Роналду обновил собственный рекорд по голам за сборную. Теперь у игрока «Манчестер Юнайтед» 117 забитых мячей, что, как и прежде, является лучшим результатом среди всех игроков своих национальных команд. Второе место занимает бывший футболист сборной Ирана Али Даеи, на счету которого 109 забитых голов.

Напомним, португалец давно является лучшим бомбардиром европейских сборных, а в начале осени 37-летний Роналду обошёл бывшего нападающего сборной Ирана Даеи, став лучшим на мировом уровне. Среди мужчин только Криштиану и Даеи забили за свои сборные 100+ мячей.