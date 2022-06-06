США и Уругвай не выявили победителя в товарищеской игре

На стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» в Канзас-Сити (США), который вмещает 18 467 человек, сборная Соединённых Штатов Америки по традиционному футболу принимала Уругвай. Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Команды провели на двоих 13 замен. Игра получилась действительно товарищеской, так как команды получили лишь одно предупреждение и ни одного удаления. Жёлтой карточкой на 82-й минуте второго тайма отметился игрок мадридского «Реала» и победитель Ла Лиги и Лиги чемпионов этого сезона Федерико Вальверде, который вышел на замену на 61-й минуте вместо полузащитника португальского «Спортинга» Мануэля Угарте и провёл на поле 29 минут чистого времени.

Встречу обслуживала бригада из Мексики: главному арбитру Адонаи Эскобедо Гонсалесу помогали ассистенты Хосе Мартинес и Карен Ханетт Диас Медина, а также резервный судья Оскар Масиас Ромо.