США и Уругвай не выявили победителя в товарищеской игре

На стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» в Канзас-Сити (США), который вмещает 18 467 человек, сборная Соединённых Штатов Америки по традиционному футболу принимала Уругвай. Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.
Команды провели на двоих 13 замен. Игра получилась действительно товарищеской, так как команды получили лишь одно предупреждение и ни одного удаления. Жёлтой карточкой на 82-й минуте второго тайма отметился игрок мадридского «Реала» и победитель Ла Лиги и Лиги чемпионов этого сезона Федерико Вальверде, который вышел на замену на 61-й минуте вместо полузащитника португальского «Спортинга» Мануэля Угарте и провёл на поле 29 минут чистого времени.
Встречу обслуживала бригада из Мексики: главному арбитру Адонаи Эскобедо Гонсалесу помогали ассистенты Хосе Мартинес и Карен Ханетт Диас Медина, а также резервный судья Оскар Масиас Ромо.
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