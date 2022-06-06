Мексика и Эквадор не выявили победителя в товарищеском матче
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В Чикаго (США) на стадионе «Солджер Филд» состоялся товарищеский матч между сборными Мексики и Эквадора. В рамках этой встречи победу одержать никому из команд не удалось. В игре никому забить не удалось. Матч завершился со счётом 0:0.
Напомним, ранее ФИФА опубликовала полное расписание чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В матче-открытии турнира национальная команда Сенегала встретится со сборной Нидерландов.
Встреча начнётся 21 ноября в 13:00 мск. При этом в официальном расписании этот матч идёт под вторым номером. Под первым номером значится игра между сборными Катара и Эквадора. Согласно традиции, Катар в качестве хозяина турнира должен был открывать мундиаль, однако их матч с Эквадором перенесли на 19:00 мск того же дня.
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