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Мексика и Эквадор не выявили победителя в товарищеском матче

Мексика и Эквадор не выявили победителя в товарищеском матче
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В Чикаго (США) на стадионе «Солджер Филд» состоялся товарищеский матч между сборными Мексики и Эквадора. В рамках этой встречи победу одержать никому из команд не удалось. В игре никому забить не удалось. Матч завершился со счётом 0:0.

Напомним, ранее ФИФА опубликовала полное расписание чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В матче-открытии турнира национальная команда Сенегала встретится со сборной Нидерландов.

Встреча начнётся 21 ноября в 13:00 мск. При этом в официальном расписании этот матч идёт под вторым номером. Под первым номером значится игра между сборными Катара и Эквадора. Согласно традиции, Катар в качестве хозяина турнира должен был открывать мундиаль, однако их матч с Эквадором перенесли на 19:00 мск того же дня.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
06 июня 2022, понедельник. 02:30 МСК
Мексика
Окончен
0 : 0
Эквадор
Комментарии
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