Холанд: игрок сборной Швеции угрожал сломать мне ноги. А через полторы минуты я забил

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал о конфликте с игроком сборной Швеции Александером Милошевичем во время матча Лиги наций (2:1).

«Сначала он назвал меня проституткой, но я могу с уверенностью сказать, что это не так. Во-вторых, он сказал, что собирается сломать мне ноги, а через полторы минуты я забил. Это было прекрасно (смеётся)», — приводит слова Холанда TV2.

Напомним, вчера, 5 июня, на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция) в рамках второго тура Лиги наций сборная Швеции принимала соперника по Лиге В, группе 4 – национальную команду Норвегии. Гости одержали победу – 2:1.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала сборная Португалии.

Видеообзор матча Норвегии и Швеции: