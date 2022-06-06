Холанд: игрок сборной Швеции угрожал сломать мне ноги. А через полторы минуты я забил

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал о конфликте с игроком сборной Швеции Александером Милошевичем во время матча Лиги наций (2:1).
«Сначала он назвал меня проституткой, но я могу с уверенностью сказать, что это не так. Во-вторых, он сказал, что собирается сломать мне ноги, а через полторы минуты я забил. Это было прекрасно (смеётся)», — приводит слова Холанда TV2.
Напомним, вчера, 5 июня, на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция) в рамках второго тура Лиги наций сборная Швеции принимала соперника по Лиге В, группе 4 – национальную команду Норвегии. Гости одержали победу – 2:1.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала сборная Португалии.
Видеообзор матча Норвегии и Швеции:
- 6 июня 2022
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