«Реал» хочет подписать Жезуса после неудач с Мбаппе и Холандом

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. «Сливочные» обратили внимание на бразильского футболиста после неудач с подписанием Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Cadena Ser.
В прошедшем сезоне 25-летний нападающий в 41 матче во всех турнирах забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение Жезуса с «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона.
Напомним, 23-летний Мбаппе отказался от предложений «Реала» о переходе в их команду свободным агентом и подписал новый контракт с «ПСЖ». 21-летний Холанд с 1 июля 2022 года станет игроком «Манчестер Сити». Ранее он выступал за дортмундскую «Боруссию».
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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