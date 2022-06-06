Тчуамени высказался об интересе к себе со стороны «Реала» и «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени прокомментировал интерес к себе со стороны ведущих клубов.

«Меня эти слухи не беспокоят, потому что это ситуация, в которой я всегда хотел быть.

Пока за мной следят лучшие клубы, это означает, что я делаю хорошие вещи. Однако я пока не решил, к какому клубу присоединюсь», приводит слова полузащитника TeleFoot.

Напомним, 22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо». Он стал игроком «Монако» в январе 2020 года. За монегасков полузащитник забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 95 матчах во всех турнирах. Соглашение Орельена с «Монако» истекает в 2024 году.

Трансферная стоимость Орельена Тчуамени согласно Transfermarkt составляет € 60 млн.

Молодые японские футболисты оригинально исполнили штрафной удар.