Тчуамени высказался об интересе к себе со стороны «Реала» и «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени прокомментировал интерес к себе со стороны ведущих клубов.
«Меня эти слухи не беспокоят, потому что это ситуация, в которой я всегда хотел быть.
Пока за мной следят лучшие клубы, это означает, что я делаю хорошие вещи. Однако я пока не решил, к какому клубу присоединюсь», приводит слова полузащитника TeleFoot.
Напомним, 22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо». Он стал игроком «Монако» в январе 2020 года. За монегасков полузащитник забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 95 матчах во всех турнирах. Соглашение Орельена с «Монако» истекает в 2024 году.
Трансферная стоимость Орельена Тчуамени согласно Transfermarkt составляет € 60 млн.
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