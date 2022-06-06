Юрист «Спартака»: будет ли Федун выплачивать Газизову 89 млн рублей? Конечно, нет

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что владелец красно-белых Леонид Федун не будет выплачивать бывшему гендиректору клуба Шамилю Газизову 89 млн рублей.

«Думаю, Леонид Арнольдович и «Спартак» будут оспаривать это решение. Будет ли сумма в 89 миллионов рублей выплачиваться на данном этапе? Конечно, нет», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что октябрьский суд города Уфы принял решение взыскать 89 млн рублей с владельца «Спартака» Леонида Федуна в пользу экс-генерального директора команды Шамиля Газизова. Суд не стал взыскивать сумму со «Спартака», а взыскал деньги с Федуна — 89 млн рублей в пользу Газизова. Иск был заявлен на 1 млн евро на момент выхода «Спартака» в еврокубки, в тот период евро стоил 89 рублей.