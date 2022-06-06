Юрист «Спартака»: будет ли Федун выплачивать Газизову 89 млн рублей? Конечно, нет

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что владелец красно-белых Леонид Федун не будет выплачивать бывшему гендиректору клуба Шамилю Газизову 89 млн рублей.
«Думаю, Леонид Арнольдович и «Спартак» будут оспаривать это решение. Будет ли сумма в 89 миллионов рублей выплачиваться на данном этапе? Конечно, нет», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее стало известно, что октябрьский суд города Уфы принял решение взыскать 89 млн рублей с владельца «Спартака» Леонида Федуна в пользу экс-генерального директора команды Шамиля Газизова. Суд не стал взыскивать сумму со «Спартака», а взыскал деньги с Федуна — 89 млн рублей в пользу Газизова. Иск был заявлен на 1 млн евро на момент выхода «Спартака» в еврокубки, в тот период евро стоил 89 рублей.
- 6 июня 2022
-
17:38
-
17:32
-
17:26
-
17:19
-
17:12
-
17:09
-
17:05
-
16:55
-
16:53
-
16:40
-
16:40
-
16:32
-
16:25
-
16:13
-
16:12
-
16:11
-
16:07
-
16:03
-
16:02
-
15:59
-
15:52
-
15:43
-
15:26
-
15:21
-
15:18
-
15:08
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:34
-
14:19
-
14:08
-
14:00
-
14:00
-
13:50