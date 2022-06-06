В «Спартаке» отреагировали на решение взыскать 89 млн рублей с Федуна в пользу Газизова

В «Спартаке» отреагировали на решение Октябрьского суда города Уфы взыскать 89 млн рублей с владельца «Спартака» Леонида Федуна в пользу экс-генерального директора команды Шамиля Газизова.
«Октябрьский суд Уфы уже принимал решение в пользу Газизова, которое позже было успешно обжаловано. Кстати, тогда был тот же судья, что и сегодня. Так что давайте дождёмся решений более высоких инстанций», — сообщили в пресс-службе «Спартака».
Напомним, ранее стало известно, что октябрьский суд города Уфы принял решение взыскать 89 млн рублей с владельца «Спартака» Леонида Федуна в пользу экс-генерального директора команды Шамиля Газизова. Суд не стал взыскивать сумму со «Спартака», а взыскал деньги с Федуна — 89 млн рублей в пользу Газизова. Иск был заявлен на 1 млн евро на момент выхода «Спартака» в еврокубки, в тот период евро стоил 89 рублей.
- 6 июня 2022
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