Гарет Бэйл может заключить краткосрочный контракт с «Кардиффом»

Валлийский клуб «Кардифф», выступающий во втором по силе английском футбольном дивизионе – Чемпионшипе, может подписать краткосрочный контракт с полузащитником сборной Уэльса Гаретом Бэйлом. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, валлийский клуб опережает конкурентов в гонке за подписание Гарета Бэйла. Среди претендентов на 32-летнего валлийца называются «Тоттенхэм», «Ньюкасл», а также клубы МЛС.

Отмечается, что вариант с «Кардиффом» нравится Бэйлу, поскольку клуб согласен на краткосрочную сделку. Валлиец хочет быть в хорошей форме в преддверии чемпионата мира в Катаре, поэтому ему необходимы гарантии игрового времени.

«Кардифф» по итогам сезона-2021/2022 занял 18-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа, набрав 53 очка после 46 сыгранных туров.