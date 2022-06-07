Лука Модрич прокомментировал результат матча Хорватии с Францией в Лиге наций

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал результат матча второго тура Лиги наций с национальной командой Франции (1:1).
«Это было феноменальное чувство, я счастлив и горжусь тем, что провёл 150 матчей за национальную команду Хорватии. К счастью, мы не проиграли и можем быть довольны своим выступлением. Мы были вознаграждены голом в конце, и нам нужно продолжать в том же духе в надежде набрать ещё несколько очков», — приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.
Сборная Франции набрала одно очко и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Национальная команда Хорватии (1) располагается на последней позиции.
В следующем туре сборная Франции встретится с Австрией, а Хорватия проведёт матч с Данией. Оба матча пройдут 10 июня.
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