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Лука Модрич прокомментировал результат матча Хорватии с Францией в Лиге наций

Лука Модрич прокомментировал результат матча Хорватии с Францией в Лиге наций
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал результат матча второго тура Лиги наций с национальной командой Франции (1:1).

«Это было феноменальное чувство, я счастлив и горжусь тем, что провёл 150 матчей за национальную команду Хорватии. К счастью, мы не проиграли и можем быть довольны своим выступлением. Мы были вознаграждены голом в конце, и нам нужно продолжать в том же духе в надежде набрать ещё несколько очков», — приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции набрала одно очко и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Национальная команда Хорватии (1) располагается на последней позиции.

В следующем туре сборная Франции встретится с Австрией, а Хорватия проведёт матч с Данией. Оба матча пройдут 10 июня.

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