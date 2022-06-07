В РФС подробно объяснили, почему на стадионе «Факела» нельзя проводить матчи РПЛ

Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов объяснил, почему на стадионе «Факела» нельзя проводить матчи РПЛ.



«Факел» по спортивному принципу вышел в РПЛ. Клуб на настоящий момент играет на стадионе, у которого есть сертификат соответствия второй категории, который не даёт права проводить на этом стадионе матчи РПЛ.



Никаких других вопросов к «Факелу» у нас нет. Только стадион. В части, подтверждающей готовность соблюсти основные критерии, необходимые для выдачи сертификата стадиона первой категории, клубом были представлены заключённые государственные контракты на выполнение всех работ сроком до 30 июня. Все эти работы были оплачены.



По графику проведения работ, который существует и нами контролируется, все основные критерии для выдачи сертификата стадиона первой категории к началу футбольного сезона «Факелом» будут соблюдены.



К клубу есть серьёзные замечания, а именно к системе СКУД и системе освещения наибольшие вопросы у РФС. Но, видя законтрактованные оплаченные услуги, мы понимаем, что к началу сезона работы будут выполнены», — сказал Митрофанов журналистам.