Газизов: «Рубин» — самая пострадавшая команда. Не знаю, почему не ввели мораторий на вылет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с мораторием на вылет, который планировалось принять по итогам сезона-2021/2022.

«Наиболее пострадавший клуб — «Рубин», он оказался в неспортивной ситуации. Я это признаю. Неспортивная ситуация произошла в РПЛ. Почему мораторий не был введён, я не знаю. Первоначальные договорённости были такими, что если нарушен спортивный принцип, то команды должны быть в равных условиях. Мы предлагали, чтобы команд было 18 и чтобы 15-я и 16-я команды РПЛ играли в стыках с третьей и четвёртой из ФНЛ. Это было бы более честно и спортивно», — рассказал Газизов на пресс-конференции.

Напомним, «Уфа» заняла по итогам сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге 14-е место и сыграла в стыковых матчах, в которых проиграла по сумме двух встреч «Оренбургу».