«Тоттенхэм» не собирается подписывать Бэйла, Гарет может перейти в «Кардифф» или МЛС

Лондонский «Тоттенхэм» не собирается подписывать валлийского нападающего Гарета Бэйла, выступавшего за команду ранее. Об этом сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, основным претендентом на 32-летнего футболиста является «Кардифф», также валлиец может продолжить карьеру в МЛС. За «Тоттенхэм» Бэйл выступал с 2007 по 2013, а также с 2020 по 2021 год. За это время Гарет в 237 матчах забил 72 гола и отдал 60 результативных передач.

В настоящее время Бэйл является футболистом мадридского «Реала». Его контракт истекает 30 июня 2022 года и не будет продлён.

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