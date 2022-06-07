«Не сообщайте игрокам и журналистам. Мораторий принят». Рыскин — о словах Хачатурянца

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова. Функционер заявил, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц говорил о моратории на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/2022.

«Я полностью подтверждаю слова Шамиля Газизова. Такие обещания нам были даны, причем со слов Александра Валерьевича (Дюкова). Это озвучил Ашот Хачатурянц, который на собрании за день до исполкома сказал, что у нас есть договоренность с Дюковым, что никто не вылетает. Он говорил: «Давайте, пожалуйста, сохраним это в тайне. Не выходите в прессу, не сообщайте журналистам, не сообщайте игрокам. Мораторий на вылет принят. Наша задача — провести все игры. И чтобы никуда не вышло, что спортивного принципа не осталось». Мы играли, бились, спортивный характер состязаний присутствовал, потом люди отказались от своих слов.

На собрании лиги мы подняли вопрос, Хачатурянц сказал: «Я, к сожалению, констатирую, что позиция РФС поменялась». Мы же сказали, что публично об этом заявим, на что он нам сказал: «Тогда я возьму всю вину на себя. Скажу, что я что-то не так понял, что-то перепутал». Мы точно понимаем, что это не его вина, а его беда. Проблема, к сожалению, чуть глубже. Он честно сказал. Потом он просто понял, что в этой ситуации остаётся крайним. И взял всю вину перед нами на себя», — приводят слова Рыскина РИА Новости Спорт.