Моуринью хочет остаться в «Роме», несмотря на интерес «ПСЖ»

59-летний португальский специалист Жозе Моуринью не планирует покидать тренерский мостик «Ромы». Несмотря на интерес со стороны «Пари Сен-Жермен», португалец остаётся приверженцем проекта римской команды, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, Моуринью не намерен менять клубную прописку в летнее межсезонье. «Рома» готов выполнить трансферные пожелания Жозе, что импонирует специалисту.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил «Рому» летом 2021 года. В первый сезон португальский специалист привёл команду к победе в Лиге конференций. В Серии А сезона-2021/2022 «Рома» заняла 6-е место, набрав 63 очка в 38 матчах. От зоны Лиги чемпионов римлян отделили 7 очков.

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