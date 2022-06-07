Моуринью хочет остаться в «Роме», несмотря на интерес «ПСЖ»
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59-летний португальский специалист Жозе Моуринью не планирует покидать тренерский мостик «Ромы». Несмотря на интерес со стороны «Пари Сен-Жермен», португалец остаётся приверженцем проекта римской команды, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, Моуринью не намерен менять клубную прописку в летнее межсезонье. «Рома» готов выполнить трансферные пожелания Жозе, что импонирует специалисту.
Напомним, Жозе Моуринью возглавил «Рому» летом 2021 года. В первый сезон португальский специалист привёл команду к победе в Лиге конференций. В Серии А сезона-2021/2022 «Рома» заняла 6-е место, набрав 63 очка в 38 матчах. От зоны Лиги чемпионов римлян отделили 7 очков.
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