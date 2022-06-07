Нагучев — о стадионе «Факела»: надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе

Футбольный комментатор Роман Нагучев раскритиковал домашний стадион «Факела» «Центральный стадион профсоюзов».
Напомним, «Факел» по итогам сезона-2021/2022 Футбольной национальной лиги (ФНЛ) поднялся в Российскую Премьер-Лигу, однако домашняя арена клуба из Воронежа по-прежнему не соответствует требованиям высшего дивизиона.
Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов подтвердил, что, если «Факел» не решит проблем со стадионом до начала сезона, место в РПЛ будет отдано «Уфе», вылетевшей в ФНЛ по итогам стыковых матчей с «Оренбургом».
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов на сегодняшней пресс-конференции рассказал, что у «Факела» не было лицензии для участия в РПЛ на 19 мая, однако клуб получил её спустя два дня.
- 7 июня 2022
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