Видеообзор матча Германия — Англия в Лиге наций
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Вчера, 7 июня, состоялся матч второго тура Лиги наций в рамках группы А3 между Германией и Англией. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена». Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью со счётом 1:1.
Сборная Германии открыла счёт в матче на 51-й минуте — отличился Йонас Хофман. Голевую передачу ему выполнил полузащитник немецкой сборной Йозуа Киммих. В конце второго тайма, на 88-й минуте, Гарри Кейн восстановил равенство на табло, реализовав пенальти.
После двух сыгранных туров сборная Германии располагается на третьем месте в группе А3, а сборная Англии занимает последнее, четвёртое место.
Видеообзор матча Германия – Англия в Лиге наций:
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