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«Ливерпуль» готов побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать Нуньеса из «Бенфики»

«Ливерпуль» готов побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать Нуньеса из «Бенфики»
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Руководство «Ливерпуля» готово побить трансферный рекорд клуба, чтобы подписать нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает журналист Доминик Кинг в своей социальной сети.

По информации источника, боссы мерсисайдцев готовы побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать уругвайца. Ранее сообщалось, что «Бенфика» оценивает форварда в € 80 млн.

В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за португальскую «Бенфику». С желанием подписать уругвайского нападающего связывают также мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Также сообщалось, что Нуньес отказался переходить в «Манчестер Юнайтед», так как в следующем сезоне планирует сыграть в Лиге чемпионов.

В октябре 2019 года Нуньес дебютировал за сборную Уругвая, в составе которой в 11 матчах забил два гола.

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