Звезда уйдёт из «Ливерпуля» со скандалом?! Клуб отказывается от миллионов, идя на конфликт

«Если 60 или 70% сенегальцев желают, чтобы я ушёл из «Ливерпуля», то я сделаю это», – заявил Садио Мане на пресс-конференции перед матчем своей сборной. Такое заявление вряд ли могло понравиться болельщикам «красных», несмотря на то что многие, кажется, уже смирились с его уходом в мюнхенскую «Баварию». Всё-таки была надежда, что Мане после шести лет в клубе покинет «Ливерпуль» со своей фирменной чуть грустной улыбкой, оставив о себе в Мерсисайде добрую память. Увы, по-хорошему, видимо, расстаться уже не получится.

Садио – один из любимейших игроков в Ливерпуле. Скромный как на поле, так и за его пределами, почти не травмирующийся (за шесть сезонов он пропустил всего 29 матчей, причём треть из них – в свой первый год) и забивной – 120 мячей и 48 передач в 269 играх. Но всегда он оставался в тени – Мохамеда Салаха ли, который пришёл спустя год и буквально разорвал АПЛ, Роберто Фирмино, которого Юрген Клопп как-то поставил выше их обоих («Салах? Мировой класс, но не каждый день. Мане? Тоже. Фирмино? Мировой класс почти каждый день!»), Диогу Жоты, от которого ожидали роль игрока подмены, а он внезапно отвоевал место в старте и начал клепать голы, и вот теперь Луиса Диаса, который, в общем-то, и пришёл на место Мане – и почти сразу стал игроком основы.

Поскольку Диас, который моложе сенегальца на пять лет, на левом фланге атаки сейчас котируется выше (а сам Мане предпочитает играть справа, но место там занято Салахом), Клоппу срочно пришлось искать для сенегальца новую роль – и на острие атаки, там, где раньше зажигал Фирмино, Мане смог раскрыться по-новому, забив за вторую половину сезона-2021/2022 несколько крайне важных мячей. Но всё равно у поклонников Садио никуда не делось ощущение, что его в «Ливерпуле» совсем не ценят.

«Ливерпуль» готов отпустить Мане бесплатно! Но только следующим летом

Фанаты «Ливерпуля» с картонной фигурой Мане Фото: Jan Kruger/Getty Images

До конца контрактов с Салахом и Мане остался всего год, и если с главной звездой «красных» переговоры (пусть и пока безрезультатные) уже давно ведутся, то о Мане в клубе словно забыли. А между тем на международном уровне сенегалец дважды за полгода одолел Мо – сначала в финале Кубка Африки, а потом и в матче за право сыграть на ЧМ в Катаре. Понятно, что соотечественникам Мане кажется, будто бы он не получает в «Ливерпуле» столько внимания, сколько заслуживает своей игрой.

Поэтому, когда незадолго до конца сезона появились слухи (а сразу после финала ЛЧ уже и чуть ли не официальная информация от приближённых к клубу журналистов), что игрок договорился о контракте с мюнхенской «Баварией» и теперь попросит клуб отпустить его, мало кто из болельщиков этому удивился.

Казалось бы, зачем «Ливерпулю» удерживать игрока, которого через год придётся отпустить бесплатно, если сейчас на него есть покупатель? Но даже 30 миллионов, о которых, по слухам, может идти речь, не устраивают руководство «красных». В клубе считают, что сенегалец принесёт больше пользы (то бишь денег), если останется ещё на сезон. И такой подход ведь работает – да, в предыдущие годы ничего не выручили за Эмре Джана или Жоржиньо Вейналдума, зато те до последнего матча в красной футболке помогали клубу добиться успеха.

Но в данном случае Мане, который уже обо всём договорился с немецким клубом, ждать не хочет, а «Бавария» не горит желанием платить больше («Ливерпуль» же, по слухам, устроит только сумма в € 50 млн). Понять сенегальца можно: всё-таки ему уже 30 лет, и далеко не факт, что через год «Бавария» даст ему столько же, сколько предлагает сейчас.

Мане на чемпионском параде «Ливерпуля» Фото: Jan Kruger/Getty Images

Зарплата Садио вырастет вдвое? Не всё так очевидно

Кстати, о деньгах. Речь вроде бы идёт о более чем двукратном увеличении зарплаты. У Мане действительно один из самых низких контрактов среди звёзд нынешнего «Ливерпуля» – удивительно, но зарабатывает он, к примеру, меньше, чем прочно осевший на скамейке запасных Алекс Окслейд-Чемберлен. Да и в целом зарплатная ведомость у «Ливерпуля» по меркам АПЛ весьма скромная – никто не получает больше £ 220 тысяч в неделю (что и является камнем преткновения в переговорах с тем же Салахом – клуб не желает делать исключений даже ради своей главной звезды).

Но тут есть одно но — почему-то почти никем не замечаемое: ни для кого не секрет, что у «Ливерпуля» очень солидная система призовых. А с учётом большого количества трофеев в минувшие сезоны и личных достижений самого сенегальца, стабильно забивающего по два десятка мячей за сезон, вряд ли он может быть так уж недоволен своей нынешней зарплатой. Так что Садио, вероятно, жаждет перейти в «Баварию» всё же не из-за денег, а ради статуса самого ценного игрока команды.

«Двойки» за поведение

Но разве можно ожидать от такого скромного и вроде бы максимально доброго человека, как Мане, что он готов пойти на серьёзный конфликт с клубом, который дал ему всё? Болельщики «Ливерпуля» легко вспомнят, что искорки уже проскакивали. Не далее как в прошлом году после матча с «МЮ» Садио отказался пожимать руку Клоппу после финального свистка, будучи недовольным решением тренера выпустить его на поле лишь в концовке. А в 2019-м в матче с «Бёрнли» сенегалец был крайне раздражён игрой Салаха, который несколько раз не поделился с ним мячом, когда Садио находился в более выгодной позиции. Уходя с поля, Мане не скрывал своего раздражения – на скамейке разбушевавшегося игрока пришлось успокаивать Джеймсу Милнеру, а Фирмино, уходя в подтрибунное помещение в качестве буфера между двумя партнёрами по нападению, выдал мем, с выразительной улыбкой посмотрев в камеру: мол, ох, сейчас мне ведь придётся их разнимать!

Да и поведение на поле у Мане иногда хромало – вроде бы тихий, он никогда не стеснялся откровенно бить соперников по ногам, если в предыдущем эпизоде судья проглядел нарушение на нём. А в стычках на поле зачем-то постоянно лез руками в лица соперников, прямо-таки нарываясь на удаление.

Мане в матче с «Эвертоном» Фото: Visionhaus/Getty Images

Восемь лет назад Садио, тогда игравший за «Зальцбург», уже был в ситуации, подобной нынешней – и своим поведением фактически заставил продать себя в «Саутгемптон», просто-напросто перестав являться на тренировки и матчи (из-за чего австрийский клуб пролетел мимо группового этапа ЛЧ). Так что почти нет сомнений – если «Ливерпуль» встанет в позу и откажется идти на уступки «Баварии» (просто потому что незачем), Мане не постесняется превратиться в плохиша. Что он, в общем, уже и начал делать своими заявлениями у себя на родине. Нужен ли такой игрок Клоппу – вопрос другой.

В истории «Ливерпуля» уже был один сенегалец, рейтинг которого в Мерсисайде едва ли выше, чем у газеты The Sun – Эль Хаджи Диуф (правда, в отличие от Мане, он успеха на «Энфилде» не снискал). Уехав, он начал поливать грязью клуб, город и лично Стивена Джеррарда. Очень хочется надеяться, что у Мане хватит мудрости расстаться с клубом и его болельщиками на выгодных для всех условиях и не перечеркнуть всю ту любовь, которую он завоевал своими выступлениями за «Ливерпуль».

P.S. Садио уже попытался обратить всё в шутку, заявив, что говорил о готовности уйти из-за желания соотечественников не всерьёз. Что ж, посмотрим, сохранится ли улыбка на лице Мане, если «Бавария» и «Ливерпуль» так ни о чём и не договорятся.