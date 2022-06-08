«Барселона» заинтересована в подписании правого защитника «Шахтёра»

Правый защитник донецкого «Шахтёра» бразилец Додо попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, 23-летний бразильский игрок обороны приоритетная кандидатура для руководства «Барселоны» по усилению правого фланга защиты.

Соглашение бразильского защитника с донецким клубом рассчитано до лета 2025 года. Несмотря на это, игрок твёрдо намерен сменить клуб в нынешнее летнее трансферное окно. Бразилец может рассмотреть как полноценный переход, так и аренду с обязательством выкупа.

В каталонском клубе считают, что Додо по своему потенциалу не уступает Дани Алвесу. Также отмечается, что бразилец интересен таким клубам как «Бавария», «Реал», «Фиорентина» и «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Додо провёл за «Шахтёр» 14 матчей в чемпионате Украины и сделал 4 результативные передачи.