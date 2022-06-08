Калиду Кулибали высказался о своём будущем

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали признался, что по-прежнему не знает, где продолжит карьеру.



«Не буду врать, я не знаю, что будет с моим будущим. Я был сосредоточен на выступлении за сборную Сенегала, а теперь посмотрим, что получится», — приводит слова Кулибали журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.



Ранее сообщалось, что интерес к Кулибали проявляют «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». «Наполи» рассчитывает получить за трансфер защитника не менее € 35 млн.



Напомним, Кулибали выступает за неаполитанскую команду с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний защитник принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, забил три гола и отдал три результативные передачи. С 2015 года Кулибали вызывается в национальную команду Сенегала.

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