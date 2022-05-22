Спаллетти: я прикую себя к воротам, если Кулибили продадут

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти выступил против продажи защитника Калиду Кулибали.

«Кулибали, на мой взгляд, не продается. Я уже говорил это в прошлом сезоне и скажу снова – я прикую себя к воротам, если Кулибили продадут. Это игрок, который всегда готов протянуть руку помощи, знает, где вмешаться и как поднять уровень, он делает то, что нужно. Мы хотим провести еще один важный сезон. Говорят, что можно приобрести более молодого игрока, но нельзя купить лидера, который развивался здесь столько лет, который живет и дышит городом и возвращает эту страсть на поле. Калиду не такой, как другие, по многим причинам, поэтому ему нужно уделять особое внимание. Все это мы обсудим в ближайшие несколько дней», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

30-летний Кулибали выступает за неаполитанскую команду с 2014 года. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».