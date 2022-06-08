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Беленов рассказал о процессе восстановления после травмы в матче с «Химками»

Беленов рассказал о процессе восстановления после травмы в матче с «Химками»
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Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал о процессе восстановления после травмы, которую он получил в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Химками» (1:1).

«Пока тяжело говорить, за три недели ли вернусь в общую группу. Тренируюсь, работаю. Вот даже сейчас провёл тренировку. Нахожусь на реабилитации, на процедурах. Надеюсь, как только мне позволит моя нога, я вернусь в строй», — сказал Беленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, на 11-й минуте матча защитник «Химок» Эльмир Набиуллин врезался в Александра Беленова и нанёс ему тяжёлую травму. Защитник подмосковного клуба после просмотра видеоповтора был удалён с поля, получив прямую красную карточку.

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