Сауль покинул «Челси» по истечении аренды. Игрок вернётся в «Атлетико»

Хавбек мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес, выступавший в завершившемся сезоне на правах аренды за лондонский «Челси», вернулся в испанскую команду. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

27-летний испанец вернётся в «Атлетико» в связи с истечением срока арендного соглашения. Контракт Сауля с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Боссы синих решили не активировать сумму выкупа испанца у «Атлетико» в размере € 36 млн.

Сауль в 25 матчах за лондонскую команду отметился одним голом. Контракт испанского футболиста с «Атлетико» истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 35 млн.

«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», уступая 0:2 по ходу матча: