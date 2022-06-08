Ловчев — о Рассказове: такие футболисты не должны играть в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал продление контракта защитника Николая Рассказова с московским клубом.
«Не считаю Рассказова хорошим футболистом для «Спартака». Это элитный клуб. Такие футболисты не должны играть в «Спартаке», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
24-летний Николай Рассказов является воспитанником Академии «Спартака». Дебют крайнего защитника за основной состав красно-белых состоялся в августе 2018 года. С тех пор Николай Рассказов провёл за «Спартак» 75 матчей, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами. В минувшем сезоне 24-летний защитник стал обладателем Кубка России в составе московского «Спартака». Клуб пожелал Рассказову новых побед с родным коллективом.
В минувшем сезоне Николай Рассказов провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах и сумел отметиться одной результативной передачей.
- 8 июня 2022
-
22:33
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:14
-
21:50
-
21:43
-
21:39
-
21:21
-
21:17
-
21:06
-
21:02
-
20:39
-
20:30
-
20:21
-
20:10
-
20:05
-
19:46
-
19:42
-
19:34
-
19:26
-
19:15
-
19:05
-
19:00
-
18:54
-
18:37
-
18:23
-
18:08
-
18:07
-
17:50
-
17:48
-
17:38
-
17:34
-
17:28
-
17:23