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«Спартак» объявил о продлении контракта с Николаем Рассказовым

«Спартак» объявил о продлении контракта с Николаем Рассказовым
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Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов продлил контракт с клубом до лета 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

24-летний Николай Рассказов является воспитанником Академии «Спартака». Дебют крайнего защитника за основной состав красно-белых состоялся в августе 2018 года. С тех пор Николай Рассказов провёл за «Спартак» 75 матчей, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами. В минувшем сезоне 24-летний защитник стал обладателем Кубка России в составе московского «Спартака». Клуб пожелал Рассказову новых побед с родным коллективом.

В минувшем сезоне Николай Рассказов провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах и сумел отметиться одной результативной передачей.

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